Dos três brasileiros que estão na briga pelo título mundial, dois não se deram bem na primeira fase do Pipe Masters, a última etapa do Circuito Mundial de Surfe, e vão ter de disputar a repescagem da competição. Se Gabriel Medina avançou diretamente para a terceira fase, ao vencer sua bateria contra o havaiano Keanu Asing e o australiano Wade Carmichael, a mesma sorte não teve Filipe Toledo e Adriano de Souza.

Paulo Favero | Estadão Conteúdo Na briga pelo título mundial, Medina avança no Havaí e vê tropeço de rivais

Filipinho quase virou sua bateria contra o havaiano Jamie O'Brien e o norte-americano Kolohe Andino na última onda, mas o pequeno tubo não foi suficiente para lhe dar uma nota 3 e ele terá de disputar a segunda fase. Já Adriano ficou no caminho na disputa contra Michel Bourez, do Taiti, e o australiano Jack Robinson.

Tanto Filipinho quanto Adriano sabem que um tropeço na próxima fase do Pipe Masters tira suas chances de título mundial. Já Gabriel Medina está na briga e descansa na próxima fase, na expectativa pela definição do seu adversário na terceira fase. "O mar está difícil, mas tem boas ondas e consegui vencer minha bateria", afirmou Medina.

Quem também se deu bem na primeira fase foi Italo Ferreira, que não deu chances para o australiano Adrian Buchan e o irlandês Glenn Hall e avançou. Outro brasileiro que entrou na água, Jadson André, teve problemas com suas pranchas, com duas quebras de equipamento, e terá de disputar a repescagem. A competição continua no Havaí e ainda nesta quinta-feira será realizada parte da repescagem.

