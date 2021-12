Na Austrália, Mick Fanning 'agradece' tubarão por poupar sua vida e vê 'milagre'

Dois dias depois de ter escapado de um assustador ataque de tubarão na etapa de Jeffreys Bay do Circuito Mundial de Surfe, na África do Sul, o australiano Mick Fanning desembarcou em seu país, nesta terça-feira, 21, ainda abalado pelo susto que motivou a organização a encerrar antes do previsto a competição.

Mick Fanning é atacado por tubarão durante etapa do mundial de surfe

Alvo do ataque quando disputava a final contra seu compatriota Julian Wilson, o tricampeão mundial exibiu bom humor ao comentar o drama que viveu, em entrevista coletiva em Sydney, antes de seguir para a sua residência, em Gold Coast. Ele disse que se sentiu muito "insignificante" em comparação com o tamanho e a velocidade do tubarão, assim como admitiu que estava "sob o domínio" do predador no mar. "Obrigado por não me comer", brincou o surfista, ao falar de sua interação com o animal.

Fanning, de 34 anos, também enfatizou que teve muita sorte por não ter sido mordido pelo tubarão, do qual ele precisou fugir antes de ser resgatado pela equipe de apoio da competição com um jet ski. "Eu não tenho nenhum arranhão em mim... Escapar de um atacante de tubarão sem nenhum arranhão, isso é realmente um milagre", ressaltou.

O vídeo divulgado pela organização da etapa de Jeffreys Bay do Circuito Mundial mostra Fanning de costas, sentado na prancha, e depois o tubarão surge atrás do surfista e é possível ver uma grande barbatana emergir. O australiano tentou nadar para se afastar e chegou a ser atingido pelo tubarão, antes de ser acudido por jet ski da organização. Já na areia, ele mostrou que o animal acabou rompendo a corda que prendia o seu pé à prancha.

No voo de Port Elizabeth para Johannesburgo, de onde partiu rumo à Austrália, Fanning chegou a ser questionado por uma mulher que estava ao seu lado, com um jornal na mão, se a história dramática retratada na página mostrada por ela havia acontecido com ele. Ainda abalado com o ocorrido, o surfista se emocionou ao confirmar sua identidade para a passageira do voo.

O fato de não ter sofrido nenhum ferimento intrigou o próprio Fanning, pois as chances eram grandes dele ter sido vítima de uma mordida. "Eu não sei por que ele (tubarão) não mordeu. Eu estava acima dele, tentando colocar a prancha entre nós. Era apenas fugir ou lutar, eu apenas corri por instinto. Uma vez que minha prancha se foi, eu pensei que estava acabado. Estava apenas esperando por ele vir e me tirar uma perna ou duas. Acho que sou sortudo porque aquela não era a minha hora", admitiu.

Fanning ainda disse não saber quando, mas ele voltou a afirmar que definitivamente planeja voltar a surfar, embora admita que precisará de apoio psicológico e de um tempo para retornar ao seu esporte.

Premiado

Julian Wilson, por sua vez, terá a sua coragem reconhecida por ter remado em direção ao seu compatriota ao perceber a aproximação do tubarão. Annastacia Palaszczuk, premier do estado australiano de Queensland, emitiu um comunicado na última segunda-feira informando que Wilson receberá um "prêmio de bravura".

A coragem do seu amigo e então rival na final de Jeffreys Bay foi exaltada por Fanning na última segunda, quando usou uma rede social para agradecê-lo. "Estou agradecido por estar apto de ter esse abraço com Julian Wilson, esse homem veio em meu auxílio como um guerreiro. Foi de longe a coisa mais assustadora que eu passei e ainda estou abalado. Em nosso esporte, nós sempre pensamos sobre os tubarões e sabemos que estão em seu domínio. Muito obrigado a todas as pessoas afetadas e que enviaram suas mensagens positivas. JBay é um lugar incrível e eu vou voltar um dia", afirmou o tricampeão mundial, na mensagem ilustrada por uma foto na qual abraça o seu compatriota.

