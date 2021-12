Na Arena Fonte Nova, Bahia vence o Vitória e chega à decisão da Copa do Nordeste

O Bahia é o primeiro finalista da Copa do Nordeste. E garantiu a sua vaga em cima do seu maior rival, o Vitória, ao vencer por 2 a 0, neste domingo, na Arena Fonte Nova, em Salvador, devolvendo a derrota do Ba-Vi disputado na última quinta-feira, no estádio do Barradão, por 2 a 1. O adversário do Tricolor vai sair do clássico de Pernambuco entre Santa Cruz e Sport, que no jogo de ida, no último sábado. na Ilha da Retiro, teve vitória dos tricolores por 2 a 1. Eles voltam a se enfrentar nesta quarta-feira.

Como o Ministério Público determinou o clássico com torcida única, desta vez só os torcedores do Bahia entraram na Arena Fonte Nova. E fizeram bem a sua parte, empurrando o time para cima do rival. Como tinha marcado um gol fora, o Bahia jogava pela vitória por 1 a 0. O mandante foi mais agressivo, diante de um adversário que se preocupou demais em se defender.

O Bahia já tinha criado duas boas chances quando abriu o placar aos 37 minutos. Em um contragolpe, Régis fez o passe para Allione, que ajeitou e bateu no ângulo esquerdo de Fernando Miguel. No segundo tempo, a expectativa era de uma reação do Vitória, mas o Bahia voltou no ataque atrás do segundo gol.

Criou uma chance com Eduardo, aos seis, e outra com Allione, aos nove. Na terceira chance, não desperdiçou aos 14 minutos. Régis dividiu com a defesa e pegou a sobra para empurrar a bola para as redes. No entusiasmo de comemorar, ele foi abraçar os torcedores e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso. Por sorte, aos 18, Patric cometeu falta como último marcador e foi expulso, deixando o Vitória também com 10 jogadores.

O Vitória não reagiu e agora vai ter que se concentrar nas finais do Campeonato Baiano, também em mais dois clássicos contra seu maior rival. Ao todo serão quatro Ba-Vi em 11 dias. Desta vez, o primeiro duelo será disputado na Arena Fonte Nova e o segundo no estádio do Barradão. Na entrada para o túnel, após o final da partida, houve uma briga entre os jogadores dos dois times. A rivalidade deve esquentar nos próximos dois confrontos.

FICHA TÉCNICA: BAHIA 2 X 0 VITÓRIA - Jogo de volta da semifinal da Copa do Nordeste

Onde: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Qaundo: 30 de abril de 2017, domingo

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Luiz César de Oliveira Magalhães (CE)

Assistentes: Marcione Mardonio da Silva Ribeiro e Arnaldo Rodrigues de Souza (ambos do CE)

Público: 34.599 pagantes

Renda: R$ 922.231,00

Cartões amarelos: Edson, Feijão, Régis e Armero (Bahia); Patric, Kanu, Gabriel Xavier e Fernando Miguel (Vitória)

Cartões vermelhos: Régis (Bahia); Patric (Vitória)

GOLS: Allione, aos 37 minutos do primeiro tempo; Régis, aos 14 minutos do segundo tempo

BAHIA: Jean; Eduardo, Lucas Fonseca (Jackson), Tiago e Armero; Edson, Renê Júnior, Régis, Allione e Zé Rafael (Juninho); Edigar Junio (Matheus Peixoto). Técnico: Guto Ferreira

VITÓRIA: Fernando Miguel; Patric, Kanu, Fred (Alan Costa) e Geferson (Gabriel Xavier); Willian Farias, Bruno Ramires, Euller e Cleiton Xavier (Paulinho); David e Kieza Técnico: Argel Fucks

