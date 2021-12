Rio - Antes de vir para o Rio de Janeiro para um show do Red Hot Chili Peppers neste sábado, 9, no Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca, o baterista da banda americana, Chad Smith, causou polêmica em um workshop em Belo Horizonte, onde o grupo tocou na semana passada.

Durante um evento, ele recebeu de presente uma camisa do Flamengo. Como todo músico que recebe camisas de futebol e souvenires do Brasil em geral, logo levantou e o mostrou para o público. Chad só não esperava que recebesse uma sonora vaia dos torcedores mineiros, em sua maioria, obviamente, atleticanos e cruzeirense.

Diante da reação, o baterista não titubeou. Pegou a camisa, simulou usá-la como um papel higiênico e jogou a camisa fora. Logo depois, foi aplaudido pelos fãs presentes. Em seguida, Chad ganhou boa parte do público ao perguntar a um dos presentes o time de coração e dizer: "Atlético-MG".

Dessa vez, as poucas vaias vieram dos torcedores rivais do campeão da Libertadores. Em inglês, o baterista tratou de dizer que gosta de todo mundo. - O único lugar onde está tudo bem se você odeia alguém ou alguma coisa é no esporte. Eu amo todo mundo, amo todos vocês.

Depois de Belo Horizonte e São Paulo, o Red Hot Chili Peppers se apresenta no Rio em um festival que contará ainda com Yeah Yeah Yeahs, Titãs, Detonautas e Rodrigo Amarante. Resta saber como os fãs rubro-negros da banda vão reagir durante o show.

Agência Estado Músico do Red Hot passa camisa do Fla no traseiro. Assista!

