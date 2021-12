Musa do MMA pode ganhar papel em 'Velozes e Furiosos 7'

Campeã do peso-galo feminino do UFC, a lutadora norte-americana Ronda Rousey parece ter investir na carreira de atriz. A musa do MMA, que ganhou um papel no terceiro filme da série "Os Mercenários 3", pode estrelar também na produção de "Velozes e Furiosos 7".

A informação é da revista Variety. De acordo com a publicação, a bela lutadora já entrou em negociações com os produtores e as filmagens podem começar em breve. Ela intercalaria as filmagens dos dois filmes.

adblock ativo