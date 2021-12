Murray supera australiano e enfrenta Ferrer nas quartas de final em Melbourne

O britânico Andy Murray frustrou a torcida local para se classificar mais uma vez às quartas de final do Aberto da Austrália. Nesta segunda-feira, 25, o número 2 do mundo avançou em Melbourne ao superar o australiano Bernard Tomic, 17º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/4 e 7/6 (7/4), em 2 hora e 30 minutos.

Quatro vezes vice-campeão do primeiro Grand Slam da temporada, em 2010, 2011, 2013 e 2015, Murray se garantiu pelo sétimo ano consecutivo nas quartas de final do Aberto da Austrália com a vitória numa partida em que somou 18 aces, oito a mais do que Tomic, 43 winners, dez a mais do que o australiano, e 22 erros não-forçados, 34 a menos do que o seu oponente.

Murray começou a partida com uma quebra de saque, mas acabou permitindo a reação de Tomic, que a devolveu no quarto game. Depois, porém, o britânico voltou a se impor, com quebras de serviço no quinto e sétimo games, fazendo 5/2. O número 2 do mundo não conseguiu fechar a parcial na sequência, pois perdeu o seu saque, mas não vacilou no décimo game e fez 6/4.

No segundo set, os tenistas não conseguiram confirmar o serviço nos três primeiros games. Melhor para Murray, que conseguiu duas quebras de saque e sempre liderou o placar da parcial, vencida novamente por 6/4.

Já no terceiro set, Murray e Tomic "trocaram" quebras de saque no terceiro e quarto games. A definição da parcial, então, foi para o tie-break, quando o britânico se aproveitou dos vários erros do australiano para vencer por 7/4, avançando em Melbourne.

Agora Murray terá pela frente o espanhol David Ferrer, contra quem está em vantagem de 12 a 6 no confronto direto. E eles já se enfrentaram no Aberto da Austrália, nas semifinais da edição de 2011, com vitória do tenista britânico.

Número 8 do mundo, Ferrer se garantiu nas quartas de final ao vencer o norte-americano John Isner, 11º colocado no ranking, também em sets diretos, com parciais de 6/4, 6/4 e 7/5, em 2 horas e 4 minutos.

Ferrer sofreu com os 18 aces de Isner - fez apenas um -, mas se aproveitou do excesso de erros não-forçados do norte-americano, que cometeu 49, 32 a mais do que o espanhol para triunfar, mesmo tendo disparado menos winners - 28 a 39.

O espanhol conseguiu uma quebra de saque em cada parcial e salvou os três break points do seu oponente. Assim, se garantiu nas quartas de final em Melbourne, superando a campanha do ano passado, quando parou exatamente nas oitavas.

Já o canadense Milos Raonic, após perder os quatro duelos anteriores para Stan Wawrinka, superou pela primeira vez o suíço para se classificar às quartas de final do Aberto da Austrália. Em um duelo de cinco sets, o número 14 do mundo bateu o quarto colocado no ranking com parciais de 6/4, 6/3, 5/7, 4/6 e 6/4, em 3 horas e 44 minutos.

Com a vitória sobre o campeão do Aberto da Austrália de 2014, Raonic igualou a sua melhor campanha em Melbourne, obtida no ano passado, e segue invicto em 2016, com oito vitórias e um título, em Brisbane. O canadense terminou a partida com 82 winners e 53 erros não-forçados, enquanto o suíço somou 52 bolas vencedoras e 31 equívocos.

Em busca de uma vaga nas semifinais, Raonic vai duelar com o francês Gael Monfils, número 25 do mundo, que passou pelo russo Andrey Kuznetsov (74º), por 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6, 6/3 e 7/6 (7/4). Monfils está em vantagem de 2 a 0 no confronto direto com o canadense.

adblock ativo