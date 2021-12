Murray desiste de jogar ATP Finals e só volta em 2014

O britânico Andy Murray anunciou nesta quarta-feira, 9, que não vai participar do ATP Finals, em Londres. O número 3 do mundo passou por uma cirurgia nas costas em setembro, não voltou a jogar desde então e segue em tratamento para entrar novamente em quadra na temporada 2014 do tênis.

"Estou muito desapontado por não jogar este ano, eu adoro jogar na frente da minha torcida, é uma grande atmosfera ", disse Murray. "Todos os jogadores estão ansiosos para competir em Londres e eu vou fazer o meu melhor para me classificar novamente para o torneio do próximo ano".

A desistência de Murray abre mais uma vaga para o ATP Finals, que reúne os oito melhores jogadores da temporada e será disputado em Londres a partir do dia 4 de novembro. Sem o britânico, o espanhol Rafael Nadal, o sérvio Novak Djokovic e o também espanhol David Ferrer são os tenistas garantidos na competição.

Já o argentino Juan Martin del Potro, o checo Tomas Berdych, os suíços Roger Federer e Stanislas Wawrinka e o francês Richard Gasquet são os mais bem colocados para assegurar as cinco vagas restantes no torneio de simples.

O ATP Finals também tem um torneio de duplas. O brasileiro Bruno Soares está garantido na disputa em Londres, ao lado do seu parceiro, o austríaco Alexander Peya.

