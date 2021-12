Muricy diz que quer ver Neymar e Messi no Barça pós-Copa

O técnico do Santos, Muricy Ramalho, afirmou que o destino natural para o atacante Neymar é o Barcelona, por considerar seu estilo parecido com o do Santos, enquanto o Real Madrid "joga outro tipo de futebol".

Em entrevista à emissora catalã 'Xarxa Ràdio', Muricy não escondeu seu desejo de um dia poder ver Neymar e Messi, "os dois melhores do mundo" para ele, jogando juntos.

"Neymar agora está no quarto ou no quinto lugar entre os melhores, mas depois da Copa de 2014 estará em um nível muito bom. Ver no Barcelona Neymar e Messi juntos seria a coisa mais linda do futebol", declarou.

"O Barcelona é muito parecido com o Santos, gosta de jogar futebol com toque de bola. Acho que, para Neymar, a melhor equipe para jogar é o Barcelona. Atualmente é o melhor para ele, porque o Real Madrid joga outro tipo de futebol", disse.

De qualquer forma, Muricy afirmou que Neymar deveria ficar no Brasil até 2014, para só então jogar na Europa.

"O caminho do Neymar é a Europa depois da Copa. Neymar deve escolher bem o clube para o qual vai, e o melhor para ele é o Barcelona", opinou.

O técnico lembrou que Messi ganhou tudo na Europa, e que para chegar ao nível dos melhores jogadores de todos os tempos, precisa ganhar o Mundial. "Está se aproximando, mas lhe falta o Mundial, só assim chegará ao nível de Pelé e Maradona", disse.

Muricy também afirmou não ter dúvidas de que Messi merece a Bola de Ouro deste ano. "Igual a Messi não há ninguém. Iniesta é um dos melhores do mundo, mas acho que a Bola de Ouro irá facilmente para Messi, que está batendo todos os recordes e é um jogador que continuará fazendo coisas memoráveis", finalizou.

