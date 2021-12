Murer inicia temporada mirando recorde sul-americano

Quarta colocada no Mundial Indoor de Sopot (Polônia), em março, Fabiana Murer inicia nesta quinta-feira, 5, a temporada em estádios abertos. A brasileira tem convite para participar de todas as provas de salto com vara nas etapas de Diamond League deste ano, estreando em Roma. Depois, ela deverá competir de novo em Nova York (EUA), Glasgow (Escócia), Mônaco, Birmingham (Inglaterra) e Zurique (Suíça).

São seis competições para tentar superar o recorde sul-americano, que ela mesmo marcou em San Fernando (Espanha), em 2010, quando passou o sarrafo a 4,85m pela primeira vez na carreira - ela repetiria o resultado no ano seguinte, no Mundial de Daegu (Coreia do Sul).

"Bou estar em lugares bons para competir - como Roma e Nova York, e, se o tempo estiver bom, Mônaco e Zurique -, várias competições que são boas para um bom resultado, para passar os 4,85 metros", explica Fabiana.

Em Roma, por exemplo, estarão cinco das dez primeiras colocadas no ranking mundial de 2013, entre elas a cubana Yarisley Silva, campeã mundial indoor em Sopot e a alemã Silke Spiegelburg.

"As melhores sempre estão nas etapas, é como no Mundial. Existem provas que não têm todos os bons atletas juntos, mas isso não é assim no salto com vara. Cada etapa é um Mundial. Acho que é um ano importante para tentar buscar resultados, para tentar saltar alto, meu objetivo", aponta a brasileira.

