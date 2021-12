Murer fica em terceiro na estreia na Diamond League

Fabiana Murer foi apenas a sexta colocada no salto com vara na etapa de Roma da Diamond League, nesta quinta-feira, 5, na primeira participação dela no principal circuito mundial de atletismo. A brasileira conseguiu passar o sarrafo apenas a 4,50m e ficou longe da medalhista de ouro na Itália, a cubana Yarisley Silva, que alcançou 4,70m.

Cinco atletas terminaram empatadas com Fabiana, em 4,50m. Pelos critérios de desempate, porém, o bronze ficou com a alemã Silke Spiegelburg, que só precisou de um salto para passar os 4,50m. Em seguida apareceram a ucraniana Hanna Shelekh e a polonesa Anna Rogowska, com duas tentativas.

Fabiana entrou na prova exatamente nos 4,50m e precisou de três saltos para conseguir superar a altura. Depois, como todas as demais, pulou diretamente para 4,60m. Falhou nas três tentativas. A alemã Lisa Ryzih e a Yarisley Silva passaram e foram até 4,70m. Nessa altura, só a cubana obteve sucesso, chegando à liderança do ranking mundial.

A brasileira, que foi quarta colocada no Mundial Indoor e tem como meta melhorar o recorde sul-americana, dela mesma, de 4,85m, ainda compete outras quatro vezes na Diamond League nesta temporada. A próxima etapa dela é em Nova York, no próximo dia 14.

