Mundo do esporte presta homenagem à Chapecoense

Comovido, o mundo do futebol lamenta o acidente do avião que transportava a Chapecoense rumo a Medellín, onde a equipe catarinense disputaria a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional, que deixou 76 mortos e cinco sobreviventes.

Federações, seleções, equipes, jogadores, atletas de várias disciplinas e figuras de todos os cantos do planeta expressaram suas condolências e solidariedade com as famílias dos falecidos.

As grandes equipes da Espanha, Real Madrid e Barcelona, respeitaram um minuto de silêncio antes das respectivas sessões de treino, assim como o Paris Saint-Germain, na França.

- Pelé, ex-jogador da seleção brasileira

"Isso é uma tragédia. Mando minhas condolências às famílias dos falecidos. Descansem em paz".

- Gianni Infantino, presidente de la FIFA

"É um dia muito, muito triste para o futebol. Neste momento difícil, nossos pensamentos estão com as vítimas, suas famílias e amigos. A Fifa deseja expressar suas mais profundas condolências aos torcedores da Chapecoense, à comunidade do futebol e dos meios de comunicação".

- Diego Maradona, ex-jogador argentino

"Meus pêsames aos familiares da equipe da Chapecoense, do Brasil, e a todas as pessoas que faleceram no trágico acidente de avião na Colômbia. Lamentavelmente esses garotos, que vinham traçando seus caminhos graças à força do futebol, pegaram o avião errado. A partir de hoje eu sou torcedor da Chapecoense...".

- Tite, técnico da seleção brasileira

"Minhas sinceras condolências aos familiares das vítimas do acidente ocorrido na Colômbia. Nós, que vivemos de futebol, sentimos muita dor e uma tristeza profunda por vermos companheiros de profissão, no exercício de seu trabalho, ter seus sonhos interrompidos por essa tragédia. Que Deus conforte a todos e que dê luz e força para que sigam em frente".

-Romário, ex-craque e Senador

""Consternado c essa tragédia. Minha solidariedade aos amigos e familiares dos atletas, jornalistas, equipe técnica e tripulação #forçachape"

- Felipe Massa, ex-piloto de F1:

"Um dia muito triste para o esporte ! Desejo muita força por essas famílias"

- Lionel Messi, atacante argentino do Barcelona

"Meus mais sentidos pêsames para todas as famílias, amigos e torcedores do elenco da #Chapecoense. #FuerzaChape."

- Luis Suárez, atacante uruguaio do Barcelona

"Meu apoio e meu carinho para os familiares do acidente aéreo na Colômbia. Terrível notícia. Em especial a todos os torcedores da @ChapecoenseReal."

- James Rodríguez, meia do Real Madrid

"Hoje o mundo chora, meus sentimientos a todos os familiares e amigos #forçachape" (mensagem postada em português)

- Radamel Falcao, atacante colombiano do Monaco

"Minhas orações e solidariedade aos sobreviventes, famílias e amigos da @ChapecoenseReal neste momento tão difícil".

- Sergio Ramos, zagueiro do Real Madrid

"Nossos pensamentos com a @ChapecoenseReal, todos os afetados pela tragédia e suas famílias. Não há palavras. Muita força".

- Ivan Rakitic, meia do Barcelona

"Todo meu carinho e força para os familiares e amigos das vítimas do acidente aéreo da @ChapecoenseReal na Colômbia #FuerzaChapecoense"

- Iker Casillas, goleiro espanhol do Porto

"Minhas condolências pelo acidente de avião no qual viajava a @ChapecoenseReal. Momento difícil para o futebol. Muito ânimo e força".

- Sergio 'Kun' Agüero, atacante do Manchester City

"Comovido e triste com esta tragédia da @ChapecoenseReal. Minhas condolências e apoio ao clube, às famílias e aos amigos #FuerzaChape".

- Diego Godín, zagueiro uruguaio do Atlético de Madri

"Quanta tristeza... meus mais sinceros pesames a todas as famílias das vítimas e amigos do @ChapecoenseReal".

- Diego Simeone, técnico do Atlético de Madri

"Meus mais sinceros pêsames para toda a família da @ChapecoenseReal, dia muito triste."

- Noël Le Graët, presidente da Federação Francesa de futebol

"Estamos chocados com a terrível tragédia que acaba de abalar a Chapecoense. A FFF e todo o futebol francês se compartilham a dor das famílias das vítimas e enviam os mais sinceros pêsames.

- Paris Saint-Germain, clube francês de futebol

"Nessas horas sombrias, o Paris Saint-Germain compartilha a tristeza dos brasileiros e de todos os apaixonados por futebol no mundo. Mais do que nunca, o PSG está ao lado dos seus amigos brasileiros. Todo o clube envia os mais sinceros pêsames".

-Dante, zagueiro brasileiro do Nice, na França, em entrevista coletiva:

"É uma imensa tragédia para esse clube que vivia um dos momentos mais bonitos da sua história, para famílias que perderam entes queridos brutalmente, e para todo o futebol mundial. Mal consigo aceitar o que aconteceu e posso apenas enviar os mais sinceros pêsames em nome do clube".

- Rivaldo, ex-craque brasileiro:

"Sem palavras, que Deus Possa estar confortando todos os familiares, parentes e amigos".

- Iván Zamorano, ex-jogador chileno

"Um abraço fraterno a toda a família da Chapecoense #FuerzaChape."

- Nairo Quintana, ciclista profissional colombiano:

"Lamentável notícia que deixa o esporte de luto. Minha solidariedade com a família do futebol #Chapecoense@ChapecoenseReal".

