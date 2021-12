Mundial sub-20: zagueira do Vitória viaja com a Seleção Brasileira para França

Incorporada à Seleção Brasileira sub-20 desde o fim do Brasileirão-A2, a zagueira do Vitória, Tainara Silva, viajou nesta terça-feira, 31, com a delegação para a França, onde irá participar da Copa do Mundo da categoria.

"Vem sendo uma experiência incrível defender a camisa do meu País. Estou muito feliz por essa oportunidade e vou dar o meu melhor na Copa do Mundo. Agradeço ao Vitória, toda comissão técnica rubro-negra e toda a turma da Seleção pelo cuidado durante toda a temporada. Espero voltar com o título para o Brasil", disse a defensora de 18 anos.

O mundial sub-20 será realizado entre os dias 5 e 24 de agosto. Comandado pelo técnico Doriva Bueno, o Brasil estreia contra o México na abertura da competição, às 8h30.

Confira a equipe que viajou para a França:

Goleiras

Nicole - Santos

Kemelli - Flamengo/Marinha

Jully - Chapecoense

Laterais

Isabella - Ponte Preta

Monalisa - Iranduba

Thais Reiss - University of North Florida (Estados Unidos)

Zagueiras

Andressa - Flamengo/Marinha

Thais Regina - Sport

Tainara - VITÓRIA

Ingryd - Flamengo/Marinha

Volantes

Karla - Santos

Luana - Ferroviária

Angelina - Santos

Ana Vitória - Corinthians

Meio-campo

Ariadina - Sport

Victória - Minas ICESP

Katrine - Osasco Audax

Kerolin - Ponte Preta

Atacantes

Valéria - Osasco Audax

Geyse - Benfica (Portugal)

Brenda - Iranduba

