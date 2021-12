Mundial Junior de Luta Olímpica começa nesta terça-feira

O Centro Pan-Americano de Judô (CPJ), localizado em Lauro de Freitas, recebe nesta terça-feira, 11 o maior evento desde sua inauguração, em julho do ano passado. Trata-se do Mundial Junior de Luta Olímpica, que vai até domingo, 9, e conta com 600 atletas de 62 países.

Destes, 24 são da delegação brasileira, com oito representantes em cada estilo, o greco-romano, o livre feminino e o livre masculino. A escolha da região metropolitana de Salvador como sede - batendo cidades como Lausanne, na Suíça, Sofia, na Bulgária, além de Rio de Janeiro, Recife e São Paulo - reforça o discurso do governo do estado de popularizar o esporte na Bahia.

A Secretaria do Esporte, Trabalho, Renda e Emprego (Setre) estima de forma otimista que o mundial movimente 2.600 diárias em hotéis, 12.000 refeições, mais de 20 mil espectadores, 45 ônibus e 10 vans, totalizando mais 400 diárias de transporte.

De acordo com o secretário da pasta, Álvaro Gomes, a realização do mundial contribuirá para popularizar a modalidade e colocar o estado na rota das grandes competições internacionais.

"Esse é mais um presente do Governo da Bahia aos desportistas baianos, aliás, aos desportistas do continente, pelo ineditismo da realização. A competição vai servir para estimular o esporte, gerar emprego, além de divulgar o nosso estado para o mundo", afirmou Gomes.

As eliminatórias são pela manhã, às 10h, e as finais, às 20h. Nesta terça e domingo têm, ainda, as cerimônias de abertura e encerramento do evento, às 19h. A entrada é gratuita.

Casa cheia

A expectativa da organização é que todos os dias de evento sejam de "casa cheia". De acordo com a Setre, são esperadas mais de 20 mil pessoas nos sete dias de evento, que, se ficassem durante todo o dia, extrapolaria em 357 pessoas a capacidade do CPJ.

Deste público, parte é do projeto Lotação Esgotada, que visa incentivar o esporte entre crianças e adolescentes. Cerca de oito mil crianças de 50 escolas da rede pública de Salvador e Lauro de Freitas.

De acordo com o secretário, esses jovens "aprenderão técnicas dessa modalidade, buscando preparar futuros campeões aqui no CPJ". Segundo a Setre, as crianças beneficiadas são de escolas localizadas em áreas de risco social e integrantes do programa estadual Pacto pela Vida, a exemplo do Bairro da Paz.

Dados do esporte

Em dez anos, a luta olímpica (wrestling, em inglês) conseguiu se organizar para captar atletas em diferentes estados, bancar viagens para torneios internacionais e a contratação de técnicos estrangeiros.

De acordo com a Confederação Brasileira de Lutas Associadas (CBLA), a modalidade passou de 100 atletas federados em todo o país para mais de 2 mil. A confederação vai além e estima que 100 mil pessoas pratiquem o esporte em todo o país. Nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, o Brasil teve rendimento recorde, tendo conquistado um ouro inédito e dois bronzes.

