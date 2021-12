Mundial de Surfe é transferido para o Rio após ataque de tubarão na Austrália

Com o cancelamento da etapa de Margaret River, na Austrália, anunciado nesta quarta-feira, 18, o Mundial de Surfe seguirá para o Brasil, que será palco da quarta etapa da competição.

A disputa pela liderança acabou sendo transferida para Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, depois que a Liga Mundial de Surfe (WSL em inglês) optou por preservar a segurança dos surfistas.

Por conta de ataques de tubarões nas proximidades do local de disputa da etapa, a WSL foi forçada a cancelar as baterias que ainda estavam para ser disputadas em Margaret River.

As baterias da etapa brasileira estão programadas para começar no dia 11 de maio e seguirem até o dia 20 do mesmo mês.

De acordo com a assessoria de imprensa da WSL, assim como na última prova da 'perna australiana', dois surfistas vão competir com a lycra amarela, usada exclusivamente pelo top número 1.

Mas em vez de apenas um, o privilégio está garantido ao potiguar Italo Ferreira e ao australiano Julian Wilson, porque ambos estão empatados em primeiro lugar no ranking.

Na competição entre as mulheres, Stephanie Gilmore permaneceu na frente e também vai vestir a lycra amarela na etapa de Saquarema.

Disputa feminina

Oito surfistas estão empatadas em 5º lugar na disputa feminina, com 4.745 pontos. As quatro baterias das quartas de final vão ser abertas com o duelo entre as havaianas Carissa Moore e Tatiana Weston-Webb.

Na sequência, outras duas compatriotas, as australianas Stephanie Gilmore e Bronte Macaulay decidem quem passará para a próxima fase.

O mesmo vale para a francesa Johanne Defay no duelo contra a australiana Nikki Van Dijk. Completam a bateria a australiana Tyler Wright enfrentando a americana Lakey Peterson.

Disputa masculina

Já a disputa masculina reúne 24 surfistas em 13º lugar, todos com 1.665 pontos e empatados na divisão de elite do surfe. Oito brasileiros estão vivos na competição e vão contar com o apoio da torcida em Saquarema.

Jessé Mendes vai na bateria número 2, contra o americano Kolohe Andino e o brasileiro Gabriel Medina, na de número 7, contra o australiano Jack Robinson.

Outros seis brasileiros vão se enfrentar nas mesmas baterias. Uma delas terá Adriano de Souza, o Mineirinho, contra William Cardoso. Já o líder Ítalo Ferreira vai encarar o compatriota Michael Rodrigues para defender a liderança do Mundial.

