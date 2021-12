Mundial de surfe: 17 brasileiros disputam título da etapa de Saquarema

Quatorze homens e três mulheres participam nesta quinta-feira, 20, na praia de Itaúna, no estado do Rio de Janeiro, para representar o Brasil na etapa de Saquarema, a quinta do circuito mundial de surfe.

Além do atual campeão mundial, Gabriel Medina, e do vencedor da etapa no ano passado, Filipe Toledo, é esperada a participação de Adriano de Souza, que estreia no circuito depois de ficar de fora das quatro primeiras etapas, devido a uma contusão.

O brasileiro com melhor classificação no circuito mundial hoje, Ítalo Ferreira, que está em terceiro lugar, tentará assumir o topo do ranking, liderado atualmente pelo havaiano John John Florence (no surfe, o Havaí disputa em separado dos Estados Unidos).

Entre as mulheres, Tatiana Weston-Webb, atualmente na nona posição, tentará se aproximar do topo, enquanto Silvana Lima, que não pôde participar de duas das quatro primeiras etapas e está na 14ª colocação, tem como missão recuperar o tempo perdido.

O campeonato depende da condição das ondas. Entre os homens, são 36 atletas que disputarão 12 baterias. Na competição feminina, são 18 atletas em seis baterias.

Seleção feminina

As duas brasileiras que disputam o circuito mundial de surfe se classificaram nesta quinta direto para a terceira rodada da etapa de Saquarema, no estado do Rio de Janeiro. Silvana Lima e Tatiana Weston-Webb disputaram a mesma bateria e terminaram em primeiro e segundo lugar, respectivamente.

Elas deixaram para trás a australiana Sally Fitzgibbons, que disputará a repescagem. Com o resultado, as brasileiras estão entre as 16 melhores do torneio.

Silvana passou boa parte da rodada em último na bateria, mas depois de surfar duas boas ondas, alcançou a primeira colocação. A atleta perdeu as duas primeiras etapas do ano, por estar machucada.

"É minha terceira etapa do ano, então ainda estou pegando ritmo de competição, voltando tudo de novo, adrenalina, a boa forma", disse Silvana.

Tatiana Weston-Webb, que liderou boa parte da bateria, disputa em Saquarema, pela segunda vez, pela bandeira do Brasil, já que ela também é americana e antes disputava pelo Havaí. "É muito emocionante estar junto dessa torcida", disse a surfista que passou quase meia hora tirando fotos com torcedores depois da bateria.

adblock ativo