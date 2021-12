Mundial de Judô divulga calendário de eventos em Salvador

Salvador começa a respirar o Campeonato Mundial de Judô por Equipes neste sábado, 20, com o lançamento da "Cidade do Judô", local onde será disputado o torneio no próximo final de semana, dias 27 e 28 de outubro.

A arena foi montada no estacionamento do Gran Hotel Stella Maris, no bairo de mesmo nome, na capital baiana. Junto com o lançamento da Cidade do Judô, a Confederação Brasileira de Judô divulgou o calendário de eventos que antecedem o campeonato.

Na terça-feira, 22, as delegações dos 19 países participantes desembarcam no Aeroporto Internacional de Salvador. Nos dias 24 e 25 acontecem o credenciamento dos atletas, seguido do sorteio das lutas e uma entrevista coletiva, também no dia 25.

A sexta-feira, 26, será reservada para os treinamentos dos atletas durante todo o dia na Cidade do Judô. O Mundial é disputado por atletas dos pesos meio-leve, leve, meio-médio, médio e pesado.

A competição começa no dia 27, com o torneio entre as mulheres. As lutas decisivas estão programadas para o turno da tarde. Dia 28 é a vez dos homens subirem no tatame, também com a disputa das medalhas programada para o turno da tarde.

Diferente da modalidade individual, o Judô por Equipes ainda não é considerado esporte olímpico. O Brasil competirá com 20 atletas, entre eles, a campeã olímpica em Londres, Sarah Menezes, e o medalhista de bronze nos últimos Jogos, Rafael Silva. Outros judocas famosos, como Tiago Camilo e Leandro Guilheiro também foram convocados.

Durante o evento de lançamento do Mundial, realizado em Salvador no final de setembro, o presidente da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), Paulo Wanderley Teixeira, anunciou que um representante do Comitê Olímpico Internacional (COI) poderá vir a Salvador para acompanhar o torneio e estudar a inclusão da modalidade na próxima edição das Olimpíadas, no Rio de Janeiro.

adblock ativo