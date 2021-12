Mundial de jet ski terá etapa em Salvador

O piloto baiano Bruno Jacob estreia na sexta-feira, 20, na temporada 2016 do Campeonato Mundial Jet Waves. Em sua 15ª edição, a principal novidade é a inserção de Salvador pela primeira vez na competição. A Praia de Stella Maris já está confirmada como o palco da quarta etapa do Mundial, entre os dias 15 e 17 de julho.

Para pontuar nas provas é preciso surfar a onda com o jet e fazer manobras radicais. Em algumas delas, o piloto chega a ficar de cabeça para baixo após um salto em que ele usa a onda como plataforma. Especialista nessa modalidade, Bruno Jacob é o principal representante do Brasil no circuito. Na temporada passada, ele terminou em terceiro lugar no Mundial.

Mais uma vez, um de seus principais adversários será o norte-americano Mark Gomes. Atual campeão, Gomez se mantém entre os favoritos ao título da temporada. O norte-americano também já confirmado na etapa de Salvador, que será a única realizada no Brasil em 2016.

Além de Gomez e Jacob, a etapa da capital baiana vai reunir pilotos da Argentina, França, África do Sul, Itália, Inglaterra, México, Ilhas Jersey e Japão. É esperada ainda a participação de representantes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo.

A etapa de abertura será em Nazaré, Portugal, a partir de sexta e vai até o domingo, 22. Depois, o circuito desembarca na França, de 27 a 29 deste mês, na etapa de Lacanau. Ainda antes de Salvador, a terceira perna do circuito está marcada para Newquay, na Inglaterra, de 3 a 5 de junho.

As duas últimas fases do Mundial serão as do Pacific City, nos Estados Unidos, de 9 a 11 de setembro, e a de Chiha, no Japão, de 3 a 6 de novembro. Mais informações no site: www.jetwaves.com.br.

