Mundial de Clubes inicia com holofotes nos azarões

As estrelas do Barcelona e os 'reis da América' do River Plate estão prontos para começar a brilhar no Mundial de Clubes. Porém, eles serão meros espectadores na abertura para valer da competição, na madrugada deste domingo, 13 (horário da Bahia).

A cidade japonesa de Osaka vai receber América (MEX) x Guangzhou Evergrande (CHN), às 4h, e Mazembe (RDC) x Sanfrecce Hiroshima (JAP), às 7h30. Também em Osaka, o River faz sua estreia na quarta-feira, contra Mazembe ou Sanfrecce. Já o Barça joga no dia seguinte, em Yokohama - palco da final do torneio - diante de América ou Guangzhou. Antes dos confrontos desta madrugada, pela fase preliminar, os anfitriões do Sanfrecce passaram pelo Auckland, da Nova Zelândia, e se garantiram na fase principal.

Desde 2005, quando o Mundial se abriu de vez para equipes de fora da polaridade América do Sul-Europa, esses times foram quase sempre coadjuvantes sem relevância. Só existem duas exceções históricas, ambas africanas: o marroquino Raja Casablanca, que derrubou o Atlético-MG para perder na decisão frente ao Bayern de Munique em 2013, e o Mazembe, da República Democrática do Congo.

Esta última, ainda liderada pelo folclórico goleiro Muteba Kidiaba - famoso pela comemoração na qual sai quicando pelo gramado -, tenta aprontar de novo nesta edição. Em 2011, eliminou o Inter e caiu ante a Internazionale na final. Desta vez, terá desafio equivalente contra o River Plate caso derrote o Sanfrecce. O time não perde desde setembro, faturou sua quinta Liga dos Campeões da África e caminha a passos largos para o 15º título do campeonato nacional.

Caminho mais difícil

Apesar do histórico dos congoleses, o Barcelona deverá ter pela frente um rival mais forte. Espera por um time recheado de destaques do futebol brasileiro ou uma experiente equipe mexicana.

No elenco do Guangzhou Evergrande, treinado por Luiz Felipe Scolari, constam seis brasucas: os volantes Renê Júnior e Paulinho, além dos atacantes Alan, Elkeson, Ricardo Goulart e Robinho.

O principal nome é o do astro Robinho, mas quem tem brilhado mesmo é Goulart. Melhor jogador do Brasileirão de 2014, do qual foi campeão com o Cruzeiro, também acabou eleito o craque da Liga dos Campeões da Ásia deste ano, na campanha do bi dos chineses. Em 42 jogos pelo Guangzhou, marcou 27 gols.

No América do México, que faturou a Liga dos Campeões da Concacaf pela sexta vez, destaca-se a grande rodagem de seus atletas. O time titular tem média de 29 anos e o atacante Oribe Peralta, 31, é a aposta, com 18 gols em 39 partidas em 2015.

Entre os favoritos, a aclimatação melhor certamente será do River Plate, que chegou ao Japão há quatro dias, enquanto o Barcelona ainda recebe neste sábado, 12, ao meio-dia, pelo Espanhol, o La Coruña. Lesionado, Neymar é problema. Só deve estar pronto para atuar na final.

