Mundial de Canoagem: baiano descarta prova por vaga olímpica

O baiano Isaquias Queiroz não vai disputar sua melhor prova, do C1 1.000 m no Mundial de Canoagem Velocidade de Milão (Itália), que começa nesta quarta-feira, 19. Isso porque o Brasil já tem vaga garantida na prova nos Jogos Olímpicos do Rio-2016. Ele vai competir no C1 200 m, prova para a qual o Brasil não tem convite.

A vaga olímpica só virá para quem ficar entre os sete primeiros do Mundial. Isaquias ganhou o ouro no Pan de Toronto, mas o titular do barco é Nivalter de Jesus, 28 anos, quinto colocado no Mundial de 2013. No ano passado, entretanto, fez final B. "O importante agora são as vagas olímpicas para 2016. No Rio, eu não vou remar o C1 200m, só o C1 1.000m", disse o atleta.

A prova mais longa ficará com Nivalter, que não tem expectativa de grandes resultados e vai ficar na torcida para que seu companheiro de treinos em Lagoa Santa (MG), o classifique à Olimpíada.

