Multicampeão baiano se divide em duas competições

A duas semanas da estreia no Campeonato Brasileiro Feminino, no próximo dia 13, a equipe do São Francisco aumentou o número de treinos para uma vez por dia. Duas, em algumas ocasiões. Tudo isso para que suas 25 atletas estejam em plena forma para jogar não um, mas dois torneios.

A maior preocupação do treinador Mario Augusto Filgueiras é dar ritmo de jogo e aumentar a resistência física das meninas, pois a equipe pode reviver a maratona de 2013. Naquele ano, o São Francisco jogou simultaneamente o Brasileiro e o Baiano, que sempre começa em outubro. No resto do ano, faltam campeonatos.

"Em 2013, tínhamos 30 meninas e criamos dois times mistos para disputar os dois campeonatos. Foi puxado, mas acabou dando certo. Ficamos em terceiro lugar no Brasileiro", lembrou o treinador. Falar do resultado do Baiano nem é necessário: desde que começou a disputar o Estadual, em 2000, a equipe sempre ganhou o título.

Apesar de estar repetindo a estratégia, Mario Augusto só precisará aplicá-la realmente na segunda fase do Brasileiro, quando os calendários vão coincidir. A tarefa fica mais difícil graças ao que ele considera o "grupo da morte".

"Estamos no Grupo 3, que tem mais dois times no top 8 do ranking nacional. Só os dois melhores vão passar para a fase seguinte. Outros grupos, como o 4, tem apenas uma equipe forte e todas as outras são mais fracas. Não levaram em consideração a posição dos times no ranking na hora de separar os grupos", criticou.

Altos e baixos

Esperando pelo menos "dar trabalho" em campo, o São Francisco foi reforçado com oito talentos do interior e de outros estados. A alagoana Brenda Woch é uma delas. A atacante de 16 anos vê uma possibilidade de ascensão na carreira.

"Essa é uma das melhores equipes do Brasil, eu quis muito vir para cá. A expectativa para os dois torneios é grande, e vai dar tudo certo. É uma ótima oportunidade para mim, que sonho em ir para a seleção e a Europa", projetou.

A bolsa auxílio, segundo o treinador, é o principal atrativo, pois as meninas passam a receber, mesmo pouco, pelo trabalho de atleta. Ainda assim, as dificuldades persistem. Treino com bola em campo, apenas uma vez na semana, em São Francisco do Conde.

A prefeitura da cidade, aliás, é que dá apoio ao time. Mario Augusto, por exemplo, reclama que, há oito anos, eles pedem para treinar no estádio de Pituaçu, mas isso é sempre negado. As atletas, inclusive, prepararam abaixo-assinado para entregar hoje ao secretário estadual do Trabalho, Renda e Esporte, Álvaro Gomes, para que a situação seja resolvida.

