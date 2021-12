Mulheres terão entrada gratuita para jogo do Vitória da Conquista

O Vitória da Conquista, por meio de comunicado nas redes sociais, anunciou nesta quinta-feira, 7, que as mulheres vestidas com o uniforme alviverde, terão entrada gratuita no confronto com a Associação Desportiva de Jequié, no domingo, 10, em partida válida pelo Campeonato Baiano.

Com a iniciativa, a diretoria do clube tenta atrair os torcedores para o estádio Lomanto Júnior. Além da promoção para a torcida feminina, o clube informou que crianças até 11 anos de idade também terão acesso gratuito para a partida.

Na 6ª posição do Campeonato Baiano, com 4 pontos, o Vitória da Conquista tem confronto direto com o Jequié, 5º colocado, com 5 pontos, que também busca a classificação para a semifinal da competição. O jogo acontece no estádio Lomanto Júnior, às 16h (horário da Bahia).

