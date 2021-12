Mulheres de atletas de time da Escócia fazem ensaio sensual para ajudar o clube

As esposas e namoradas dos atletas do Dundee FC, time que ocupa a última posição da segunda divisão da Escócia, tiveram uma ideia inusitada para ajudar o clube, que está perto da falência. As moças posaram em fotos sensuais para um calendário, com o objetivo de arrecadar fundos para a equipe escocesa.



Cada um dos calendários pode ser adquirido por 8 libras. Até agora, já foram arrecadados aproximadamente 3 mil libras. A meta é conseguir, pelo menos, 10 mil libras para ajudar o Dundee FC. Mas a quantia é pequena perto da dívida total do clube escocês: algo em torno de 480 mil libras.

adblock ativo