Durante a partida entre New York Knicks e Houston Rockets, na quinta-feira, 8, uma cena chamou a atenção. No que os produtores chamam de "kiss cam" (câmera do beijo), uma expectadora beija o estranho do lado após seu namorado recusar o beijo.

Mas a cena parece ter sido uma brincadeira do casal, que pregou uma peça no cameraman durante a transmissão do Madison Square Garden. Veja o vídeo:

Da Redação Mulher beija estranho do lado ao ser recusada pelo namorado

