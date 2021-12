Muhammad Ali recebe alta após infecção urinária

O famoso ex-boxeador Muhammad Ali recebeu alta nesta sexta-feira após ser internado para tratar uma infecção urinária grave, disse o porta-voz da família, Ali Bob Gunnell.

Ali, que tem Mal de Parkinson, foi liberado de um hospital não revelado em tempo para comemorar seu 73º aniversário no sábado, disse Gunnell. Ele havia sido internado no início desta semana para acompanhar um problema que veio à tona no mês passado.

"Ele está em casa, descansando e feliz por estar fora do hospital", disse Gunnell, acrescentando que a família Ali "valoriza muito a manifestação de apoio e os bons desejos contínuos."

O ex-tricampeão mundial dos pesos pesados foi hospitalizado duas vezes no mês passado.

Ali foi internado pela primeira vez em 20 de dezembro com o que se acreditava ser um caso leve de pneumonia. Os médicos, no entanto, mais tarde determinaram que ele estava realmente sofrendo de uma infecção urinária, disse Gunnell.

Ali se aposentou do boxe em 1981 com um cartel de 56 vitórias e cinco derrotas.

