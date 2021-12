Muhammad Ali é hospitalizado com problemas respiratórios

Um dos maiores boxeadores de todos os tempos, Muhammad Ali continua sofrendo com problemas de saúde e deu mais um susto em seus fãs. Nesta quinta-feira, um porta-voz do ex-atleta de 74 anos revelou que ele está hospitalizado por causa de complicações respiratórias.

Bob Gunnell recusou-se a informar o hospital em que Ali está internado ou o prazo previsto de internação, mas anunciou nesta quinta que o ex-boxeador está sob cuidados médicos como forma de precaução. Segundo o porta-voz, ele encontra-se em estado estável e um boletim médico deve ser divulgado em breve com mais informações.

Muhammad Ali vem sofrendo com problemas de saúde nos últimos tempos. Além do Mal de Parkinson que já o acompanha desde o início dos anos 80, o ex-boxeador chegou a ser internado em duas oportunidades entre o fim de 2014 e o início de 2015, com uma séria infecção urinária.

Ali é considerado por muitos o melhor boxeador da história da modalidade. Possui um incrível cartel de 56 vitórias e somente cinco derrotas e foi por muitos anos campeão dos pesos pesados, além de ter protagonizado alguns dos melhores combates já vistos no boxe, como o diante de George Foreman no Zaire, em 1974.

