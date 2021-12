MP confirma Ba-Vi com torcida única por tempo indeterminado

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) confirmou a permanência de torcida única por tempo indeterminado para os clássicos Ba-Vi. Com isso, a próxima partida, prevista para acontecer no dia 10 de março, na Arena Fonte Nova, válida pela 8ª rodada do Baianão, só poderá contar com a torcida do Bahia, mandante do jogo.

A decisão foi confirmada pelo promotor de Justiça, Olímpio Campinho, na noite desta quarta-feira, 20, a equipe de reportagem do Portal A TARDE. "Não existe previsão de retorno para a torcida mista. O que deve existir é o interesse, por parte das pessoas envolvidas no futebol, para buscar e adotar medidas de segurança", pontuou.

Segundo explicou Olímpio, na tarde desta quarta, ocorreu uma sessão no Centro de Cultura, em Salvador, presidida pelo vereador Henrique Carballal, para discutir a recomendação do MP-BA. "Participei da sessão e só quem tinha informações precisas sobre as ocorrências antes e depois dos jogos, foi o Ministério Público e a Polícia Militar. Quando eles pedem o retorno da torcida mista, na verdade, eles querem é a volta das organizadas".

Para o promotor, a adoção de providências para prevenir e reduzir os casos de violência nos clássicos precisam não só serem discutidas, mas principalmente colocadas em práticas.

"Já falei várias vezes sobre o uso de sistema de identificação biométrica nos estádios, como o Athlético Paranaense adotou na Arena da Baixada. Eu sei que isso requer um alto investimento financeiro, mas, com certeza ajudará. Isso porque, ao passar pela catraca, qualquer condenação, mandado ou acusação contra a pessoa, será sinalizado pelo sistema e, consequentemente, ela será impedida de entrar no estádio".

De acordo com o promotor, a decisão de torcida única tem surtido efeitos positivos no aspecto de segurança no interior dos estádios. "Já são 11 clássicos sem a presença das duas torcidas e, justamente, nesses 11 jogos, não tivemos casos de confrontos entre torcidas dentro dos estádios", declarou Olímpio.

