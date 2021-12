MP, Bahia e Vitória fecham parceria contra discriminação de gênero no futebol

O Ministério Público da Bahia, o Esporte Clube Vitória e Esporte Clube Bahia firmaram um Termo Cooperação Técnica para implementação de campanhas contra à discriminação contra a mulher no futebol. As primeiras ações já devem ser apresentadas no próximo Ba-Vi, que acontecerá no dia 11 de novembro.

“Sabemos todos da importância dos clubes para os torcedores e torcedoras e do grande número de pessoas que as suas ações alcançam. Ás vezes, verificamos uma disseminação da discriminação contra a mulher no futebol e cabe também aos clubes agirem contra isso”, salientou a procuradora-geral de Justiça Ediene Lousado.

A iniciativa tem a intenção de valorizar a igualdade de gênero, além de promover a liberdade de expressão, locomoção e de participação feminina os estádios e nos ambientes esportivos em geral.

De acordo com o documento, ainda existem atitudes preconceituosas e discriminatórias contra as mulheres no mundo futebolístico. Não raro, como provocação às torcidas rivais, os jogadores de futebol se utilizam desse tipo de comportamento desrespeitoso e machista.

