MP-BA mantém torcida única no primeiro Ba-Vi do ano

O Ministério Público da Bahia manteve torcida única no primeiro BA-VI de 2019. Os rivais se enfrentam neste domingo, 3, às 16h, na Fonte Nova, em partida válida pela terceira rodada da Copa do Nordeste. A recomendação foi passada para a Federação Bahiana de Futebol e para a Confederação Brasileira de Futebol.

O último clássico baiano com as duas torcidas foi no dia 18 de fevereiro de 2018, no Barradão. Uma briga entre as torcidas organizadas dos dois times, na Baixa dos Sapateiros, precisou de intervenção da Polícia Militar, que disparou tiros para o alto.

Além do confronto, dentro de campo, os dois times protagonizaram uma pancadaria que terminou com 9 expulsões. Nas arquibancadas, a torcida tricolor depredou as dependências do estádio, enquanto os rubro-negros invadiram um espaço da torcida visitante.

adblock ativo