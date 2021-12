Movimentação tranquila na venda de ingressos para o jogo Bahia e Vila Nova

Após a intensa procura por ingressos da torcida do Bahia no último domingo, 19, para o jogo contra o Vila Nova, na terça, 21, às 19h30, no estádio de Pituaçu, a busca no início manhã desta segunda, 20, é bem tranquila nos principais postos de venda.



Nas bilheterias do estádio de Pituaçu é onde se registra o maior movimento, com a formação de pequenas filas, que não levam mais de cinco minutos para os torcedores adquirem seus ingressos.



Já na Sede de Praia do Bahia, na Boca do Rio, o movimento é mais fraco, com o guichê de venda, em diversos momentos, sem fila alguma para a aquisição de ingresso.

