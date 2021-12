Mourinho indica que deixará Rooney no banco do Manchester novamente nesta quinta

Bastante criticado por torcida e imprensa neste início de temporada, Wayne Rooney deverá ficar no banco do Manchester United mais uma vez nesta quinta-feira, 29. Ao menos foi o que indicou o técnico José Mourinho na véspera da partida diante do Zorya Luhansk, no Old Trafford, pela Liga Europa.

Ao contrário do que aconteceu diante do Leicester no fim de semana, no entanto, a ausência de Rooney no time titular não é meramente opcional. O jogador ficou de fora do treino de terça-feira, 27, por um pequeno problema nas costas. Até tem condições de ser titular na quinta, mas Mourinho teme que uma nova apresentação ruim gere ainda mais pressão sobre o atacante.

"Com a situação criada para ele, eu acho que ele não poderia lidar com um desempenho que não seja realmente bom", declarou Mourinho nesta quarta. "Eu estou aqui para protegê-lo e não para colocá-lo em uma situação difícil. Por isso, tenho que analisar se o melhor para ele é começar o jogo ou se ele não está totalmente pronto para isso."

No sábado, Mourinho justificou a ausência de Rooney entre os titulares dizendo que tratava-se de uma opção tática. Um dia antes, no entanto, o próprio treinador admitiu que o jogador não tem sido o mesmo nesta temporada. E o Manchester melhorou sem o jogador, fez uma de suas melhores partidas sob o comando do português e atropelou o Leicester por 4 a 1.

Mourinho via no frágil Zorya Luhansk o adversário perfeito para que Rooney ganhasse confiança, mas o problema físico pode deixar o atacante no banco. Seus companheiros continuam mostrando confiança nele. "Wayne é um profissional e um jogador de primeiro nível, ganhou muito com o Manchester e ainda tem muitos anos pela frente. É um cara inspirador e um líder", disse o atacante Lingard.

