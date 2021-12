Mourinho exalta estreia de Pogba no Manchester United: 'Fenomenal'

A reestreia de Paul Pogba pelo Manchester United, na vitória por 2 a 0 sobre o Southampton empolgou o técnico José Mourinho. Após surpreender ao escalá-lo como titular, pois havia declarado anteriormente que o francês não suportaria os 90 minutos, o treinador exaltou o desempenho do jogador, que não foi substituído no duelo de sexta-feira, 19, disputado no Old Trafford, pelo Campeonato Inglês.

"Ele poderia jogar uma prorrogação. Ele foi fenomenal, com organização e visão de jogo", disse Mourinho, que também reservou elogios para a atuação coletiva do Manchester United, se declarando "muito feliz" com o comportamento do seu time.

"Sei que não conseguimos jogar 90 minutos da forma como queremos. É impossível ter essa consistência durante 90 minutos. Em muitos momentos, por longos períodos no jogo, nós jogamos ofensivamente como queremos jogar e fomos muito sólidos defensivamente com dez jogadores defendendo e não seis, sete ou oito", acrescentou.

Mas se a partida era a estreia de Pogba, contratado por valor recorde, quem voltou a roubar a cena foi Zlatan Ibrahimovic. O sueco marcou os dois gols do Manchester United e já chegou aos quatro em três jogos pelo clube.

"Se ele não marcar, ele também vai contribuir porque não pode marcar todas as semanas. A maneira como ele segura a bola, a maneira como ele é uma referência e dá estabilidade à equipe, eu acho que ele foi muito bem novamente", afirmou.

Com seis pontos somados em dois jogos, o Manchester United voltará a jogar pelo Campeonato Inglês no próximo sábado, quando vai visitar o Hull City.

