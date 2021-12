Mourinho elogia briga entre jogadores do Tottenham em campo: "Foi lindo"

O clima esquentou na partida entre Tottenham x Everton, válida pela 33° rodada da Premier League, nesta segunda-feira, 6. Após o fim do primeiro tempo o atacante sul-coreano Heung-Min Son e o goleiro francês Hugo Lloris, trocaram empurrões e palavras pouco carinhosas. Atitudes que foram elogiadas pelo treinador da equipe londrina, o português José Mourinho, que atribuiu a discussão à suas reuniões e com o elenco.

"Isso foi lindo. Provavelmente é uma consequência das nossas reuniões e se você quer culpar alguém por isso, sou eu, porque eu critiquei meus meninos por não serem críticos o suficiente um com o outro. Eu pedi para serem mais exigentes, exigir mais dos outros, colocar seus colegas sob pressão, dar tudo de si", contou o comandante após o fim do jogo, vencido pelos Spurs por 1x0.

De acordo com o goleiro, a situação é normal no esporte e no fim do jogo tudo foi resolvido. "O que aconteceu entre nós é uma coisa que pertence ao futebol às vezes. Não há problema nenhum, após o jogo aparecemos felizes com a vitória", explicou o arqueiro.

