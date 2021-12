Mourinho defende espaldinha de C. Ronaldo e critica brasileiro do Atlético

O técnico do Real Madrid, José Mourinho, defendeu publicamente nesta terça-feira o passe de costas do meia-atacante Cristiano Ronaldo, conhecido como 'espaldinha', no jogo do último domingo, no clássico contra o Atlético de Madri, e criticou um dos atacantes do rival, o brasileiro Diego Costa.



Mourinho defendeu a jogada do jogador português como parte do espetáculo do futebol. Para o treinador, qualquer ação de seu compatriota gera elogios e críticas e, por isso, lembra que outros grandes atletas, como Ronaldinho Gaúcho e o sueco Zlatan Ibrahimovic já fizeram o mesmo passe sem receber o mesmo tratamento.

Veja o lance do passe de costas, a "espaldinha", de Cristiano Ronaldo:

