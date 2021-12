Mourinho admite vontade de voltar para a Inglaterra

O treinador do Real Madrid, José Mourinho, confessou sentir "ódio" de sua vida social por não poder ser um "pai normal" e declarou que o seu "próximo passo é a Inglaterra", apesar de ser "muito feliz" no clube espanhol.

"Odeio não ser um pai normal que vai ao jogo de futebol de seu filho e estar junto aos outros 20 pais que assistem à partida, já que as pessoas se aproximam por fotografias, por autógrafos, vêm me insultar e vão atrás do meu filho de 12 anos e o insultam", disse o treinador português em uma entrevista concedida à CNN.

Mourinho insistiu que é um homem "muito diferente" da imagem criada pela mídia, que "ama" estar com sua família e que espera poder ser uma "pessoa normal" ao término de sua carreira como treinador, que planeja prosseguir "até os 70, 75 anos".

Sobre um eventual retorno ao futebol inglês, o técnico português afirmou abertamente que "o seguinte passo é a Inglaterra", mas, diante da possibilidade de assumir o Manchester United após a aposentadoria de Sir Alex Ferguson, expressou o "desejo" de que o longevo treinador escocês ainda esteja à frente dos 'diabos vermelhos' quando voltar ao Campeonato Inglês.

Além disso, Mourinho confirmou sua "grandiosa relação" com o dono do Chelsea, o russo Roman Abramovich, e admitiu que sua saída do clube londrino foi "um exemplo de divórcio perfeito".

Para finalizar a entrevista, Mourinho quis deixar clara a sua "felicidade" por treinar o "melhor clube do mundo".

"Tenho um contrato de quatro anos com o Real Madrid, o assinei porque queria estar aqui neste período da minha carreira e não penso em outro clube", concluiu o treinador português.

adblock ativo