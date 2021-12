Moura 'Papa-léguas' corre de Salvador a Feira em 14h

O ultramaratonista Carlos Moura, o 'Papa-léguas', provou que continua em forma aos 70 anos. Depois de treinar durante oito meses, fazendo até 250 km por semana, ele concluiu os 108 km na até Feira em 14h03. O tempo foi abaixo do último conquistado, em 2011, quando cravou 12h57.

Ele concluiu o desafio neste sábado, 12, na rodoviária de Feira de Santana, depois de largar às 8h05, a partir do Quilômetro Zero da BR-324, na altura do Retiro, em Salvador, e chegar em Feira de Santana às 22h03.

"Quero continuar correndo até os 80 anos. Quando eu fizer 73 anos quero voltar a correr o mesmo desafio, mas de Feira para Salvador, porque no sentido Feira tem muita ladeira e eu senti muito na corrida", disse 'Papa-léguas'.

Como treinamento para esse novo desafio, Moura pretende fazer percursos menores. "Para o próximo ano, eu vou fazer uma maratona do aeroporto para Guarajuba (45 km)", antecipou Papa-léguas.

Papa-léguas disse que o Dia dos Pais, comemorado por ele neste domingo, 13, fez parte das motivações que teve para encarar os 108 km da ultramaratona Salvador a Feira de Santana.

