MotoGP anuncia acerto para prova na Argentina em 2014

O governo da Argentina e o os organizadores da MotoGP confirmaram que o país sul-americano voltará a receber uma etapa da categoria a partir da temporada 2014. No circuito de Termas de Río Hondo, que recebe testes da MotoGP nesta semana, foi assinado o contrato para que a Argentina sedie uma etapa por três anos, até 2016.

"É uma grande honra receber este campeonato na Argentina, além de outros grandes eventos esportivos que acontecem no nosso país, como o Rally Dakar. Esperamos que o público argentino possa desfrutar da categoria máxima do motociclismo, que já não vem ao nosso país desde 1999, e vamos fazer o nosso melhor para garantir que a MotoGP fique entre nós durante muito tempo", afirmou Enrique Meyer, ministro do Turismo da Argentina.

O circuito passou por reformas recentemente para fazer parte do calendário da MotoGP neste ano, mas o atraso nas obras e problemas diplomáticos entre a gigante petrolífera Repsol e o governo nacional provocaram a retirada da prova do calendário provisório. Agora, porém, a Argentina voltará a receber a MotoGP.

Segundo Meyer, os testes estão sendo importantes para que os gestores do circuito recebam retornos dos competidores que permitirão ajustes na pista. "Estamos recebendo críticas muito boas dos pilotos em relação ao circuito, devido às curvas de elevada velocidade nas quais os competidores testam as suas capacidades. Estamos muito animados por recebermos este evento (os testes), que serve de preparação para o GP de 2014", disse.

A cidade de Termas de Río Hondo fica na província de Santiago del Estero. A Argentina não recebe uma etapa da MotoGP desde 1999, quando o Autódromo Oscar Alfredo Gálvez, em Buenos Aires, sediou uma corrida. Na então chamada categoria 500 cilindradas do Mundial de Motovelocidade, a prova foi vencida pelo norte-americano Kenny Roberts Jr.

