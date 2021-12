MotoGP abre temporada com Espargaró liderando treinos

Em três temporadas completas na MotoGP, o espanhol Aleix Espargaró, de 24 anos, nunca conseguiu um resultado sequer abaixo do oitavo lugar. Pódio, em sete anos correndo pelas categorias inferiores (125cc, 250cc, Moto2), só um, no terceiro lugar. No início da temporada de 2014, porém, ele é o protagonista.

Com a Forward Yamaha, Espargaró liderou os três primeiros treinos livres da temporada da MotoGP, nesta sexta-feira, no Catar. Na terceira sessão, fez a volta mais rápida do dia, em 1min54s773. Só ele, aliás, conseguiu correr abaixo de 1min55s. O segundo mais rápido, também na terceira sessão, foi o italiano Andrea Iannone, da Ducati, com 1min55s186.

De forma geral, pilotos que não estão entre os grandes nomes da categoria andaram na frente nesta sexta. O terceiro melhor tempo ficou com Alvaro Bautista, espanhol da Honda que ficou entre os três primeiros em todas as sessões. O quarto mais rápido foi o italiano Andrea Dovizioso, da Ducati.

Apesar de já ter avisado previamente que não estava entre os favoritos na prova que abre a temporada, uma vez que sofreu uma queda treinando de motocross, ficou quatro semanas parado por conta de uma fratura na fíbula da perna direita e perdeu os testes de pré-temporada, Marc Márquez não foi mal. O atual campeão da MotoGP fez o quinto tempo: 1min55s446, pela Honda.

A MotoGP faz o primeiro treino de classificação da temporada neste sábado, a partir das 14h35 de Brasília. A largada da primeira corrida do ano, no Catar, está prevista para as 16h de domingo.

