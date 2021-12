Foi uma luta dura para o campeão José Aldo. Mas, como ele prometera na véspera aos fãs, manteve no Brasil o único cinturão do UFC ainda em poder de um lutador do País. Na madrugada de domingo, 28, ele derrotou o norte-americano Chad Mendes por decisão unânime dos juízes.

Foi a sétima defesa de cinturão de Aldo, que agora possui 17 vitórias consecutivas. Já o americano Chad Mendes perdeu pela segunda vez em sua carreira, ambas para o campeão.

Após o confronto no Maracanãzinho (Rio de Janeiro), o brasileiro desabafou: "Se duvidavam de mim, mostrei que estou sempre evoluindo."

'Mostrei que estou sempre evoluindo', diz José Aldo

Afastado por dois meses

Castigado no octógono na luta contra Chad Mendes, Aldo recebeu uma suspensão médica nesta segunda. A Comissão Atlética Brasileira de MMA (CABMMA) determinou que o campeão dos penas terá de ficar 60 dias longe das lutas e pelo menos 45 dias sem nenhuma atividade de contato físico.

A suspensão de José Aldo foi determinada pela comissão depois do atleta passar por uma avaliação do staff médico logo após vencer o combate. É tradicional que os lutadores do UFC tenham de ficar algum período sem lutas após participarem de algum evento.

