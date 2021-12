Morte de Ayrton Senna é lembrada com homenagens

No dia 1º de maio de 1994, o Brasil chorou a morte de um de seus maiores ídolos: Ayrton Senna.

E o tempo não foi capaz de fazer com que as pessoas parassem de lamentar o acidente que tirou a vida do tricampeão mundial de Fórmula 1.

Nas redes sociais, familiares, amigos e fãs fazem homenagens aos 21 anos sem o atleta que ficou guardado no coração dos brasileiros.

Confira os depoimentos:

21 anos sem...

Minha homenagem ao maior piloto de todos os tempos e herói do Brasil. Há exatos 21 anos ele se foi. #Senna #Respect #Legend #21 #Orgulho #Brasileiro







21 anos sem o Beco

