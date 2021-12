Morro de São Paulo abre Circuito Maratour 2015

A ilha paradisíaca de Morro de São Paulo sedia neste domingo, 19, a primeira etapa do Circuito Maratour Paraísos da Bahia 2015, que já realiza a sua quarta edição.

O campeonato de natação em águas abertas contará com a participação de mais de 150 atletas da Bahia e de outros estados, que percorrerão o trajeto de 2,5 km entre a praia de Gamboa e Morro.

A garotada também tem vez na competição da categoria mirim, em uma prova de 400 metros. Já os iniciantes neste tipo de esporte podem participar da prova com extensão de 800 metros.

A segunda etapa da competição, que tem o apoio do Grupo A TARDE, acontece na praia do Club Med de Itaparica, no dia 22 de agosto. Já a terceira e última será realizada em Salvador.

Após o término da competição, o Circuito promove a cerimônia de premiação no cinema do Shopping da Bahia.

