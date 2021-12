Morre uruguaio Ghiggia, autor do gol do Maracanazo em 1950

O ex-jogador Alcides Ghiggia, autor do mítico gol que deu o título à seleção uruguaia no Mundial de 1950, morreu nesta quinta-feira, 16, de ataque cardíaco, informou a mídia local, no aniversário de 65 anos da conquista que calou o Maracanã.

Ghiggia, que tinha 88 anos, chocou os brasileiros ao marcar o gol da vitória dos uruguaios na decisão da primeira Copa no Brasil. Ele começou sua carreira no clube Sudamérica, antes de passar pelo Peñarol, e depois pelos clubes italianos Roma e Milan.

Veja o gol:

