Morre Tommy Morrison, ex-campeão de boxe e ator de "Rocky V"

O americano Tommy Morrison, ex-campeão mundial de boxe também conhecido pela aparição no filme "Rocky V", morreu aos 44 anos de idade, depois de ter sido diagnosticado em 1996 com o HIV, informou a imprensa local.

Tony Holden, ex-agente de Morrison, disse ao jornal Tulsa World de Oklahoma (oeste) que o boxeador, que fez o principal adversário de Sylvester Stallone no filme "Rocky V", morreu na noite de domingo, 1º, em Omaha, Nebraska (oeste). A causa da morte não foi revelada pela família.

Morrison, originário de Oklahoma, ganhou em 1993 por pontos uma disputa de 12 rounds com George Foreman, então com 44 anos, para converter-se no campeão mundial da Organização Mundial de Boxe. Perdeu o título quatro meses depois.

Em 1996, um pouco antes de um combate em Las Vegas, um exame acusou positivo para o vírus que causa a Aids.

Morrison registrou em sua carreira com 48 vitórias (42 nocautes), três derrotas e um empate.

