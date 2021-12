Morre o tricampeão de Fórmula 1 Jack Brabham

O australiano Jack Brabham, que conquistou três títulos da Fórmula 1, morreu aos 88 anos, anunciou nesta segunda-feira família.



O piloto conquistou o título da Fórmula 1 1959 e 1960 com a escuderia Cooper e em 1966 com a escuderia Brabham, criada por ele mesmo.



"É um dia muito triste para todos nós. Esta manhã meu pai faleceu tranquilamente em casa aos 88 anos", anunciou em um comunicado David Brabham.



A Corporação do Grande Prêmio da Austrália, que organiza o GP de Melbourne de Fórmula 1, informou que o ex-piloto faleceu "após uma longa batalha contra uma doença do fígado".



Em 1959, Brabham protagonizou um grande momento da Fórmula 1 quando ficou sem gasolina na última volta da corrida decisiva e teve que empurrar o carro até a linha de chegada para conquistar o primeiro título mundial.



Sete anos mais tarde foi o primeiro piloto a conquistar o campeonato mundial com um carro de coche de fabricação própria, e BT19.



O brasileiro Nelson Piquet, tricampeão mundial de Fórmula 1 (1981, 1983 e 1987), conquistou os dois primeiros títulos na categoria pela equipe Brabham.

adblock ativo