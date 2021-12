Morre o ex-atacante "Batuta", ídolo do Flamengo

O ex-atacante Walter Machado da Silva, conhecido como “Batuta”, faleceu no Rio de Janeiro, aos seus 80 anos, na noite de terça-feira, 29. Ele estava internado no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Ele já passou pelo São Paulo, na década de 1950, Batatais e Botafogo-SP, até chegar no Corinthians em 1961. No Timão, ele se tornou um dos maiores nomes do futebol paulista, marcando 95 gols.

Após quatro temporadas no Timão, o atacante foi contratado pelo Flamengo, se tornando ídolo. Ele obteve duas passagens no clube carioca: a primeira entre 1965 e 1966, e depois retornou ao clube no período entre 1968 e 1969. Ao todo, Batuta marcou 70 gols em 132 partidas, e se sagrou campeão do estadual de 1965.

Quando defendia o Flamengo, o atacante foi convocado para a seleção brasileira para a Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra. Foram seis jogos e dois gols com a camiseta verde e amarela. Na derrota para Portugal por 3 x 1, que eliminou o Brasil em 1966, ele atuou ao lado de Pelé e Jairzinho. "Além disso, defendeu Vasco, Racing (Argentina), Barcelona (Espanha), Santos, Botafogo, Rio Negro (Amazonas), Júnior Barranquilla (Colômbia) e Tiquire Flores (Venezuela). Ele encerrou a carreira profissional aos 35 anos, em 1975.

