Morre, no Rio, o bicampeão mundial Nilton Santos

Morreu nesta quarta-feira, 27, no Rio de Janeiro, o bicampeão mundial (1958 e 1962) Nilton Santos, de 88 anos. Conhecido como enciclopédia do futebol, o ex-lateral da Seleção Brasileira e do Botafogo, clube em que atuou de 1948 a 64, estava internado desde o último sábado, 23, com pneumonia em uma clínica da zona sul.

Nilton Santos começou a passar mal na sexta passada, com aceleramento dos batimentos cardíacos e insuficiência respiratória. No sábado, ele foi levado para outro local - a família pediu que o nome da clínica onde ele está internado não fosse divulgado. Na segunda, 25, porém, os médicos diagnosticaram o quadro de pneumonia e Nilton Santos iniciou tratamento com antibióticos.

O ex-jogador sofria do Mal de Alzheimer desde 2008 e vivia há seis anos na Clínica da Gávea, que era bancada pelo Botafogo.

Maior lateral-esquerdo da história

Nilton Santos é até hoje o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Glorioso: foram 723 partidas nos 16 anos em que atuou pelo Fogão, o único clube da sua carreira. Ganhou 20 títulos e marcou 11 gols pela equipe carioca.

O ex-lateral-esquerdo também deixou seu nome marcado na história da Seleção, pela qual conquistou duas Copas do Mundo - as primeiras vencidas pelo Brasil, em 58 e 62, além de ter jogado em 50 e 54. Foram três gols marcados em 84 jogos.

Em 1998, ele foi eleito, em pesquisa feita pela Fifa, para a seleção de todos os tempos.

Nota de pesar

A diretoria do Botafogo divulgou nota de pesar pelo falecimento do ídolo do clube, Nilton Santos: "Tão adorado quanto Garrincha. Tão respeitado quanto Pelé. Com sua habilidade e categoria, Nilton Santos ultrapassou o conceito de maior lateral-esquerdo da história do futebol mundial. Ao ser chamado de "A Enciclopédia do Futebol", teve de forma definitiva o merecido reconhecimento de sua incrível capacidade de encantar o torcedor. Em toda sua carreira jogou apenas no Botafogo e, além do Glorioso, a única camisa que usou foi a da Seleção Brasileira. No Botafogo, disputou 723 partidas, e marcando 11 gols. Na Seleção, fez 84 jogos, marcando 3 gols..." (Leia íntegra da nota abaixo).

