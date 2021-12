Morre mais um jogador de futebol belga vítima de infarto

O defensor belga da terceira divisão, Tim Nicot, de 23 anos, morreu nesta segunda-feira, 11, após sofrer um ataque cardíaco durante um amistoso no domingo, 10. Essa é a segunda morte do mesmo tipo na Bélgica em duas semanas.

O incidente pode aumentar a atenção para ataques cardíacos em jogadores jovens. O clube Beerschot Wilrijk, da Antuérpia, disse que Nicot morreu no hospital após sofrer um colapso em um torneio pós-temporada depois da promoção para a terceira divisão.

Em 30 de abril, o defensor belga Gregory Mertens, de 24 anos e com passagem pela seleção sub-21 do país, morreu três dias após um ataque do coração durante uma partida pelo time reserva do Lokeren contra o Racing Genk.

"Muito cedo, muito novo", disse o Beerschot em nota sobre a morte de Nicot, após médicos o colocarem em coma artificial. "Ele lutou. Como um urso. Carinhosamente cercado por sua família, apoiado por seus colegas de equipe e muitos amigos", completou.



