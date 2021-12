Morre Jean Vuarnet, campeão olímpico e lenda do esqui

O esquiador francês Jean Vuarnet, campeão olímpico de downhill em 1960, faleceu na madrugada desta segunda-feira, 2, aos 83 anos de idade em Sallanches, na região da Haute-Savoie, depois de sofrer um acidente vascular cerebral, segundo informações da família.

Nascido no dia 18 de janeiro de 1933, em Túnis, capital da Tunísia, viveu na França desde que completou um ano de idade. O esquiador fez história ao tornar-se o primeiro campeão olímpico sobre esquis metálicos nos Jogos de Inverno de Squaw Valley, nos Estados Unidos, em 22 de fevereiro de 1960.

Vuarnet foi o primeiro a esquiar utilizando a "posição do ovo", que flexiona os joelhos e inclina o corpo para frente. Esta posição é utilizada por todos esquiadores atualmente.

Depois de se aposentar como atleta, Vuarnet continuou relacionado com o esporte: foi ele o criador da estação de esqui de Avoriaz, nos Alpes francês, e também do domínio "Portas do Sol", que une 12 estações da França e da Suíça e que dá nome a uma marca de óculos de sol mundialmente conhecida. Também ocupou os cargos de diretor técnico e de vice-presidente da Federação Francesa de Esqui.

adblock ativo