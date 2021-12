Morre Esquerdinha, melhor lateral esquerdo da história do Vitória

O ex-jogador, Esquerdinha, sofreu um infarto fulminante na noite desta quarta-feira, 31, após participar de um jogo amador. Aos 46 anos, o ex-lateral esquerdo teve o óbito declarado por volta das 23h em João Pessoa. De acordo com o Uol Esporte, a equipe da Unidade de Pronto Atendimento de Cruz das Almas (Paraíba) chegou a tentar reanimar o atleta, mas ele não resistiu.

José Marcelo Januário de Araújo foi revelado pelo Botafogo-PB, mas fez história mesmo no Vitória, onde jogou entre 1996 e 1998, e ganhou destaque nacional. No Leão da Barra, o ex-jogador foi Bicampeão baiano (96 e 97) e Campeão do Nordeste (97). Em 2017, em votação feita pelo clube baiano, o lateral foi eleito o melhor da posição na história do rubro-negro.

No Brasil, o paraibano ainda passou pelo Bahia e Fluminense. Na Europa, Esquerdinha deixou sua marca no Porto de Portugal, onde conquistou a liga nacional em 1999 e a Taça em 2000 e 2001. No continente, ainda atuou no Real Zaragoza-ESP e no Académica-POR. O lateral se aposentou em 2007 e morava em João Pessoa, onde participava de campeonato amadores regularmente.

O Vitória publicou uma nota lamentando a morte do ex-jogador, "A Nação rubro-negra perdeu, na madrugada desta quinta-feira, 1, um dos seus maiores ídolos, o lateral esquerdo Esquerdinha. Que Deus conforte o coração da sua família, os amigos e de toda nação rubro-negra. Você fez história, Esquerdinha!" (confira nota na integra abaixo).

