Morre em Portugal o jogador brasileiro Alex Apolinário; meia não resistiu a parada cardíaca

Morreu na manhã desta quinta-feira, o meio-campista Alex Apolinário, de 24 anos, do Alverca-POR. O jogador não resistiu as complicações causadas por uma parada cardíaca, no último domingo, 3. A informação foi confirmada pelo clube através das redes sociais.

Confira a nota;

Natural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, Apolinário surgiu nas categorias de base do Cruzeiro em 2016, e possui passagem pelo Athletico, seu último clube no Brasil, antes de fechar com o futebol português, em 2019.

O Cruzeiro fez uma homenagem ao atleta revelado pelo clube mineiro;

Cruzeiro Esporte Clube lamenta a morte de Alex Apolinário. Desejamos força e serenidade à família e aos amigos de Alex neste momento delicado 🙏https://t.co/kMG0guc2FI pic.twitter.com/gZeM79gUqT — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 7, 2021

Recebemos com profunda tristeza a notícia do falecimento de Alex Apolinário, campeão do Paranaense de 2018. Nossos sentimentos a todos os amigos e familiares neste momento difícil. — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) January 7, 2021

