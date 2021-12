Morre autor do hit "Eu sou brasileiro, com muito orgulho..."

Morreu na terça-feira,16, aos 83 anos, Nelson Biasoli, autor do hit "Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor", uma das músicas mais famosas entoadas pelas torcidas no Brasil afora. Biasoli estava internado há 21 dias com insuficiência renal e pneumonia, em Ribeirão Preto.

Segundo o filho do compositor, o empresário Nelson Biasoli Junior, a música foi criada em 1949 para embalar uma partida amistosa de futebol entre um colégio brasileiro e outro alemão. Passado o tempo, o cântico fez tanto sucesso que chegou a assustar o próprio autor, que não esperava tamanho sucesso e repercussão inclusive da imprensa internacional.

Nelson Biasoli morava em Tambaú, interior de São Paulo, e deixou a esposa Olga, de 79 anos e outros dois filhos, Norberto e Maria Isabel, além de Nelson Biasoli Junior.

adblock ativo